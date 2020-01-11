Büyüleyen manzara

BUGÜN NELER OLDU

'TÜRKİYE'NİN Maldivleri' olarak bilinen, yaz mevsiminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün çevresiyle Salda Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı ile mnazara görenrleri hayaran bıraktı.Hemen karşısında yer alan 1900 rakımlı, karla kaplı Salda Kayak Merkezi'nin ortasında yer alan Salda Gölü, görenlere 'yazı ayrı, kışı ayrı güzel' dedirtiyor. Burdur'a 77 kilometre, uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'ne gelenler göl manzarası eşliğinde kayak yapabiliyor.