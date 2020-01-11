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Genç liderler başkanını seçti

JCI’ın Başkanı seçilen , ’de düzenlenen görkemli gala gecesinde görevi teslim aldı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Genç liderler başkanını seçti
ULUSLARARASI sivil toplum kuruluşu Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin (JCI) Antalya Şubesi Başkanlığına seçilen Onur Yazıcı, Su Otel'de düzenlenen görkemli gala gecesinde görevi teslim aldı. Törene dernek üyesi iş insanları, geçmiş dönem başkanları, farklı JCI şubelerinden ve STK'lardan gelen misafirler katıldı. 2019 Başkanı Bahtiyar Uzunbay'dan görevi teslim alan Yazıcı, derneğin 26 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak önümüzdeki dönem için kurumsallaşma ve markalaşma hedeflerini açıkladı. Geleneksel pasta kesimiyle devam eden gecede sahneye çıkan Tuğba Akbaş, coşkulu şarkılarıyla misafirlere keyifli bir gece yaşattı.
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Genç liderler başkanını seçti
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