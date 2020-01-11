İş dünyası Antalya’da buluştu

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ANTALYA'DA sanayici ve işadamlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları Antalya İş Dünyası Platformu adıyla güç birliği için bir araya geldi. Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİ- AD) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin başkanlık yaptı.Çetin, Antalya'nın diğer şehirlerle rekabette güçlenmesi, ortak hareket kültürünün gelişmesi konularında derneklerin önemine dikkat çekti. Başkan Çetin, bu amaçla ortak çalışma ve projelere ağırlık verileceğini sözlerine ekledi. ANTİAD Başkanı Ersan Göksan, ATSO Başkanı ve Davut Çetin'e Antalya'nın simgesi Kaleiçi ve Yivli Minare'nin resmedildiği bir tablo hediye etti.