İstismarda erken uyarı

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ANTALYA'DA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyük Düşün Derneği işbirliğinde Çocuğumu Cinsel İstismardan Nasıl Koruyabilirim projesini hayata geçiriyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ile çocuk istismarı yaşanmadan önlenmesi planlanıyor. Proje düzenlenen toplantı ile emniyet ve jandarma çocuk şube müdürlükleri görevlileri, rehber öğretmenlere tanıtıldı.İl Müdürü Abdullah Çalışkan, bu projenin temel amacının çocuk istismarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Çalışkan, "Önleyici ve koruyucu tedbirler ile çocuk istismarı yaşanmadan önüne geçmeliyiz. Öncelikli amacımız farkındalık yaratmak. Çocuk risk altındaysa önleme tedbirleri konusunda aileyi ve çocuğu geliştirmek birinci amacımızdır" dedi.