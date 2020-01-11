Raylıda 3. etap şekilleniyor

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ANTALYA'DA yapımına 2018 yılında başlanan 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde, Otogar-Meltem etabında katlı kavşak çalışmaları şekillendi. Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşakta köprü ayakları yerleştirildi.Çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi nisan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Böcek 15 gün önce de projenin vagon ihalesini tamamladıklarını kaydetti. Böcek projede alt geçit olarak belirlenen geçişleri üstgeçiş olarak değiştirdiklerini, böylece zamandan ve bütçeden tasarruf ettiklerini anlattı. Böcek, Meltem Kavşağı tamamlandığında 100. Yıl ve Gazi Bulvarı'nda trafiğin rahatlayacağını, üniversitenin giriş ve çıkışlarının yeniden düzenleneceğini kaydetti. Böcek'e İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı ve inşaat mühendisleri de eşlik etti.