Sağlık müdürü darp edildi

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ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü Doktor Deniz Karasu, Çiçekpınar beldesinden merkeze alınan 3 aile hekiminin yeniden beldede görevlendirilmesini isteyen grup tarafından darp edildi. Yaralanan Karasu, tedaviye alındı. Darp olayı, Karasu'nun Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a yaptığı ziyaretin ardından yaşandı.Aile hekimlerinin beldeye geri verilmesini isteyen grubun saldırısı sonrası, yere düşen ve belinde incinme meydana gelen Karasu, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.