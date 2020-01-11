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Sağlık müdürü darp edildi

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Sağlık müdürü darp edildi
ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü Doktor Deniz Karasu, Çiçekpınar beldesinden merkeze alınan 3 aile hekiminin yeniden beldede görevlendirilmesini isteyen grup tarafından darp edildi. Yaralanan Karasu, tedaviye alındı. Darp olayı, Karasu'nun Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a yaptığı ziyaretin ardından yaşandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
Aile hekimlerinin beldeye geri verilmesini isteyen grubun saldırısı sonrası, yere düşen ve belinde incinme meydana gelen Karasu, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
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Sağlık müdürü darp edildi
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