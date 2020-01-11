TOUR Of Antalya 20 Şubat’ta başlıyor

TOUR Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turu, 'Antalya'nın Doğası'
temasıyla 20-23 Şubat günlerinde yapılacak. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan 'TOUR Of Antalya powered by AKRA'
kurumlararası koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, 20-23 Şubat 2020
tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında sunum gerçekleştirdi.
HEDEF BÜYÜTÜLDÜ
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tour Of Antalya Bisiklet Turnuvası'nın 2.2'den, 2.1'e geçmesini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, "Yeni hedefimiz Tour Of Antalya'nın dünyanın en iyi turlarından bir olmasını kent olarak yapabiliriz.
Bu yıl 22 ülkeden katılım olacak. Takımlar belirlenirken Antalya'nın güçlü olduğu pazarları ya da güçlenmekte olduğu pazarları tercih etmek durumundayız. İnşallah naklen yayın içinde görüşmelerimiz var. Bu sene Eurosport'da naklen yayını gerçekleştirirsek asıl amacımıza o zaman ulaşmış olacağız"
dedi. Tour Of Antalya'nın bu yıl ki temasının 'Antalya'nın Doğası' olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Antalya'nın dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkarmış olacağız" diye konuştu.
GÜZELLİKLERİ GÖRECEĞİZ
Karaloğlu şöyle devam etti: "Bazı etaplar bir antik şehirde başlayıp başka bir antik şehirde bitecek ve Antalya'mızın güzelliklerini gözler önüne serecek" ifadelerini kulllandı.