TOUR Of Antalya 20 Şubat’ta başlıyor

TOUR Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turu,temasıyla 20-23 Şubat günlerinde yapılacak. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşankurumlararası koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney,tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında sunum gerçekleştirdi.Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tour Of Antalya Bisiklet Turnuvası'nın 2.2'den, 2.1'e geçmesini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu,Bu yıl 22 ülkeden katılım olacak. Takımlar belirlenirken Antalya'nın güçlü olduğu pazarları ya da güçlenmekte olduğu pazarları tercih etmek durumundayız.dedi. Tour Of Antalya'nın bu yıl ki temasının 'Antalya'nın Doğası' olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Antalya'nın dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkarmış olacağız" diye konuştu.Karaloğlu şöyle devam etti: "Bazı etaplar bir antik şehirde başlayıp başka bir antik şehirde bitecek ve Antalya'mızın güzelliklerini gözler önüne serecek" ifadelerini kulllandı.

