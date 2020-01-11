Yeni Alanyalılar tanıtım elçisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yaşayan ve Yeni Alanyalılar olarak bilinen yabancı kökenli vatandaşlar Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. Toplantıda, ilçenin tanıtımında Yeni Alanyalıların etkinliğinin artırılması, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan kara propaganda ile mücadelede Alanya'da yaşayan yabancı kökenli vatandaşlardan destek alınması konuşuldu.Toplantıya ev sahipliği yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, ilçenin yurt dışındaki en önemli fahri elçileri olduğunun altını çizdi. Yücel, "Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bile bizi dünyaya tanıtıyorlar" dedi. Alanya'nın dünya barışına örnek olduğunu söyleyen Yücel, "Huzur ve barışla anılan dünyaya örnek şehrimizde 82 milletten 31 bin 500 insanımız yaşıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz" dedi.