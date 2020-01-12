Aleyna’nın yeni hedefi olimpiyatlar

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BOKSTANgeçtiği halterde kariyerine birçok şampiyonluk sığdıranbaşarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor. Antrenör Ekrem Celil'in tavsiyesiyle haltere yönelen 15 yaşındaki Aleyna, 2017'de Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda kırdığı rekorla birincilik kürsüsüne çıktı. Milli sporcu Aleyna, 2018 ve 2019'da Türkiye şampiyonu olup, ardından da 2019 Aralık ayında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyon olmayı başardı. İki yılda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Aleyna, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu,lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu gibi başarılara imza atmak için aralıksız çalışıyor.Aleyna Kaymaz, halteri çok sevdiğini, çalışırken yorulmak bilmediğini söyledi. Kaymaz, "Avrupa şampiyonu olduğumda Türk bayrağını göndere çektirip ülkemi temsil etmek paha biçilmez bir andı. Türkiye'ye döndüğümde herkes beni karşılamaya gelmişti. Çok heyecan verici bir duyguydu. Aslında kimse benden böyle bir başarı beklemiyordu. Çünkü spora başlayalı fazla olmamıştı. Herkesi şaşırtmış oldum. Olimpiyatlarda başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi