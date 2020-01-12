Çöpten 30 bin liraya araba yaptı

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ANTALYA'DA ilkokul mezunu demirci ustası 50 yaşındaki Ercan Kurnaz, hurda araç ve demir parçalarından çocukluk hayali olan arazi aracını yaptı. 30 bin liraya mal olan araç, benzin ve LPG ile çalışırken, 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Kumsalda, dağda ve her türlü sarp arazide aracı kullanan Kurnaz, şimdilik kapalı alanın dışında trafiğe çıkamıyor.Kurnaz, hobi amaçlı başladığı offroad arazi aracını 6 ay gibi bir sürede tamamladığını söyledi. Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kurnaz, "4x4 özelliklerine sahip olan araç 5 vitesli. Bir depo gazla 500 kilometre gidiliyor" dedi.