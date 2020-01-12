Gerginlik olmasın

Süper Lig'de geçtiğimiz ay oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antal-yaspor maçında iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginliğin ardından İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda konu gündeme geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu devreye girerek iki kulübün taraftarları kardeşliğe çağırdı.
KARMA TRİBÜN ÖNERDİ
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalyaspor ve Alanyaspor taraftar grubu liderlerinde yer aldığı toplantıda Vali Karaloğlu, "Sosyal medya üzerinden birileri iki takım taraftarını düşürmeye çalışabilir. Tribün liderleri kendine hakim olmalı. Her iki takımın taraftarı da istediği yerden biletini alsın, maç izlesin. Hatta yan yana izlesin"
dedi.
İKİ BAŞKANDAN MESAJ
Toplantıda konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ne Alanya Antalya'nın köyü ne de Alanya başka bir şehirdir. Hepimiz aynı şehrin insanlarıyız. Ağabey kardeş gibiyiz. Biz birlik ve beraberlikten yanayız"
diye konuştu. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk de, "Son maçtaki sözler hiç hoşumuza gitmedi. Kardeş takım olarak birlik olmamız lazım. Antalya ile Alanya'nın et tırnak gibi birbirinden ayrılamaz. Taraftar arasında huzursuzluk olması halinde Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'da olmayacağımızı taraftarın bilmesi gerekir. Sorun çıkaran olursa elinden tutar polise teslim ederiz"
dedi.
DOĞUKAN İKİNCİ YARIDAN EMİN
ANTALYASPOR'UN 20 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik, İlk yarı değerlendirmesini yaptı. Doğukan, "Geçen sezon Bülent hocayla başarılı bir sezon geçirdik. Sezon başında kimse işlerin böyle gideceğini de beklemiyordu. Bulunduğumuz konumda olacağımızı hayal etmiyorduk. Şanssız bir ilk yarı geçirdik. Tabii ki performanslar tartışılır, eleştirilir ama şuna inanıyorum, kesinlikle şans çok önemli ve ilk yarıda bizim yanımızda hiç olmadı. Son dakika verdiğimiz puanlar üzdü. Ne olursa olsun bizim için hayati öneme sahip bir ikinci yarı olacak. Futbolcular olarak buraya ait olmadığımızı biliyoruz. İlk yarı bizim için şanssız geçti ve tek hedefimiz daha iyi bir ikinci yarı geçirmek. İnşallah şans da bizimle olacak" diye konuştu.
KUPA MAÇI ÜNİVERSİTEDE
ANTALYASPOR'UN Türkiye Kupası'nda perşembe günü saat 18.00'de oynayacağı Göztepe maçının adresi belli oldu. Antalya Stadı'nın zemininde yaşanan sorun nedeniyle kırmızı-beyazlılar zorlu mücadeleyi Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacak. Göztepe karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
HAVUZDA ÇALIŞTILAR
Antalyaspor, Erzurumspor galibiyetinden sonra havuzda çalışma yaptı. İlginç görüntülerin yaşandığı çalışmadan sonra dün de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçı oynandı.