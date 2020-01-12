Gerginlik olmasın

Süper Lig'de geçtiğimiz ay oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antal-yaspor maçında iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginliğin ardından İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda konu gündeme geldi.Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalyaspor ve Alanyaspor taraftar grubu liderlerinde yer aldığı toplantıda Vali Karaloğlu,dedi.Toplantıda konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,diye konuştu. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk de, "Son maçtaki sözler hiç hoşumuza gitmedi. Kardeş takım olarak birlik olmamız lazım.dedi.ANTALYASPOR'UN 20 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik, İlk yarı değerlendirmesini yaptı. Doğukan, "Geçen sezon Bülent hocayla başarılı bir sezon geçirdik. Sezon başında kimse işlerin böyle gideceğini de beklemiyordu. Bulunduğumuz konumda olacağımızı hayal etmiyorduk. Şanssız bir ilk yarı geçirdik. Tabii ki performanslar tartışılır, eleştirilir ama şuna inanıyorum, kesinlikle şans çok önemli ve ilk yarıda bizim yanımızda hiç olmadı. Son dakika verdiğimiz puanlar üzdü. Ne olursa olsun bizim için hayati öneme sahip bir ikinci yarı olacak. Futbolcular olarak buraya ait olmadığımızı biliyoruz. İlk yarı bizim için şanssız geçti ve tek hedefimiz daha iyi bir ikinci yarı geçirmek. İnşallah şans da bizimle olacak" diye konuştu.ANTALYASPOR'UN Türkiye Kupası'nda perşembe günü saat 18.00'de oynayacağı Göztepe maçının adresi belli oldu. Antalya Stadı'nın zemininde yaşanan sorun nedeniyle kırmızı-beyazlılar zorlu mücadeleyi Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacak. Göztepe karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Antalyaspor, Erzurumspor galibiyetinden sonra havuzda çalışma yaptı. İlginç görüntülerin yaşandığı çalışmadan sonra dün de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçı oynandı.

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