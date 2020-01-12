Haydi müzeye

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliğinin bu yılki bölümü başladı. Türkiye'deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenledi.Uluslararası alanda kutlanacak olan Müzede Selfie Günü için Türkiye'de düzenlenen yarışmaya 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi'nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek. Etkinliğe katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.