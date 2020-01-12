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Kara kış ortasında bahar

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Kara kış ortasında bahar
TÜRKIYE'NIN birçok bölgesi kara kışa teslim olmuşken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahar havası yşanıyor. Yağışların ardından tarlalarda açan ekşilik çiçekleri, görenlerin içini ferahlattı. Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Gazi Spor Salonunda voleybol kursuna katılan öğrenciler ve velileri, bahardan kalma günün tadını çiçek tarlalarında çıkardı. Voleybol Antrenörü Mehmet Tuncer, öğrencilerin isteği üzerine kursu çiçek tarlasında devam ettirdi.

Antrenman yaptılar
ÖĞRENCI velilerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler bir süre çiçek bahçesinde voleybol antrenmanı yaptı. Öğrenciler daha sonra tarladan çiçek toplayarak ailelerine ve öğretmenlerine verdiler. Yanlarına davetsiz gelen bir köpekle de oynayan çocuklar oldukça eğlendi.
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Kara kış ortasında bahar
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