Sahiller pırıl pırıl oldu

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA ve çevresinde hafta başında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası çöp, çalı çırpı ve odunla dolup taşan sahiller temizlenmeye başladı. Bir taraftan dere sularıyla gelen odunlar diğer taraftan denizden gelen çöpler Alanya sahillerini farklı bir görüntüye kavuşturdu. Belediye ekipleri sahilde çalışma yaptı. Alanya İskelesi yanındaki Galip Dere Plajı ile Alantur Köprüsü yanındaki Tomur Plajı'na kadar olan 5 km'lik sahil bandında toplanan odunlar belirli noktalarda istiflenirken, çöpler poşetlere doldurularak sahil temizlendi.