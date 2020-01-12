Tarım spora feda edildi

ANTALYALI çiftçiler kolay yoldan para kazanmak için tarım alanlarını, futbol sahası ve tenis kortu yapılması amacıyla otellere ve özel işletmelere kiraya vermeye başladı. Ortaya çıkan durum Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp'i kızdırdı. Alp, bu nedenle verimli arazi oranında azalma yaşanmaya başladığını söyledi.Antalya'nın çilek üretiminde söz sahibi olan ilçesi Serik'e bağlı Belek ve Kadriye mahalleleri, örtü altı üretimiyle Türkiye'nin çilek ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Üretilen çilekler, hem lezzet hem de çeşitleri bakımından üreticisine yüksek kazanç sağlıyor. Ancak son 10 yılda üreticiler kolay yoldan kazanç elde etmek için tarım alanlarını bazı oteller ve şirketlere kiralamaya başladı. Birçoğu 20 yıllığına kiralanan tarım alanlarına, futbol ve tenis sahaları, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa edildi. İlçede tarımla ilgilenen üreticinin birçoğu arazilerini bu şekilde değerlendirirken bir kısmı ise azalan tarım arazileri nedeniyle yakın zamanda üretimin biteceği korkusu yaşıyor.Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımın artık son dönemini yaşadığını söyledi. Alp, "Çocuklarımızı, çiftçimizi tarımda tutmakta zorlanıyoruz. Tarımda para kazanılmadığında ekim olmuyor. Tarımdan kaçış var, çünkü para etmiyor" dedi. Alp, "Açık arazideki tarım oteller için eğlence yerleri, futbol sahaları gibi alanlara kaydı. Çiftçiler para kazanamayınca arazileri kiraya veriyor. 'Elimi sıcak sudan soğuk suya sokmadan para kazanayım' diyorlar. Ben bu yaşananlara çok kızıyorum. Çünkü bu işler verimsiz arazilere yapmalı. Çünkü, verimli tarım alanlarında yüzde 10'ların üzerinde azalma var" diye konuştu.

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