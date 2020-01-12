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Yaşar öğretmen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Yaşar öğretmen hayatını kaybetti
ANTALYA'DA etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Çobanlar İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Yaşar Yavuz (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazipaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde 6 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında su basan ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Çobanlar İlkokulu'nda görevli müdür yardımcısı Yaşar Yavuz, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Alanya ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen Yavuz, yaşam mücadelesini kaybetti. Yavuz'un, Gazipaşa'da toprağa verildi.
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Yaşar öğretmen hayatını kaybetti
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