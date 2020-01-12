Yaşlı evleri artacak

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle 'Merhaba' dedi.Yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması olarak belirlenen 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere atık gazete kağıtlarından hazırlanan elbise büyük beğeni topladı. Muratpaşa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, ilçe nüfusunun yüzde 13.9'unun 60 yaş ve üzeri deneyimli kent sakinlerinden oluştuğunu söyledi. Sardı, " Antalya genelinde bu oran yüzde 12.4. Bu nedenle 60 üyesi olan Yaşlı Meclisi'ni kurduk. Soğuksu, Fener ve Kızılsaray mahallelerinde yaşlı evlerimiz var ve sayılarını artıracağız" dedi.