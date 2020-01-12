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Yaşlı evleri artacak

’nın Muratpaşa ilçesinde nüfusun yüsde 12.4’nün 60 yaş üstü olması belediyeyi harekete geçirdi. Bir olan yaşlı evi sayı 6 yılda 3’e çıktı

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Yaşlı evleri artacak
MURATPAŞA Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle 'Merhaba' dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 14'Ü YAŞLI
Yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması olarak belirlenen 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere atık gazete kağıtlarından hazırlanan elbise büyük beğeni topladı. Muratpaşa Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, ilçe nüfusunun yüzde 13.9'unun 60 yaş ve üzeri deneyimli kent sakinlerinden oluştuğunu söyledi. Sardı, " Antalya genelinde bu oran yüzde 12.4. Bu nedenle 60 üyesi olan Yaşlı Meclisi'ni kurduk. Soğuksu, Fener ve Kızılsaray mahallelerinde yaşlı evlerimiz var ve sayılarını artıracağız" dedi.
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Yaşlı evleri artacak
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