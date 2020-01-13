5 yıldızlı otelde şaşkınlık

Antalya'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl bölgesinde yer alan 5 yıldızlı bir otelde fıkra gibi bir haciz olayı yaşandı. Kış mevsimi nedeniyle kapalı olan otelde, 'Bakırköy 5'inci İcra Dairesi'nden talimat var' denilerek haciz işlemi gerçekleştirildi. Otel sahibi Çetin Bayraktar ve avukatı Ertekin Kök'ün itiraz ve uyarılarına rağmen alacaklı temsilcisi olan avukat ve icra görevlisi eşliğinde yapılan incelemeler sonucunda, otelin çatısında bulunan ve güneşten su ısıtmak amacıyla kullanılan panellerin sökülerek yediemine teslim edilmesi karar verildi.Otel sahibi tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunun tatil günü olması nedeniyle pazartesi gününe bırakılması kararlaştırıldı. Haciz nedeniyle jandarma tarafından güvenlik önleminin alındığı otelin çatısında bulunan güneş panellerinin bir bölümü sökülerek, yediemine teslim edildi. Akşam karanlığına kadar süren çalışmalar sonunda yediemin panellerin bir bölümünü götürdü. Saat 20.00 sıralarında ise Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü'nden, borcun olmadığına dair bilgi gelmesi üzerine haciz ve icra işlemi durduruldu.Oteli 2011 yılında devraldıklarını söyleyen şirket sahibi Çetin Bayraktar, "Bizden önceki şirket sahibiyle bu şahıslar arasında bir protokol var. Bu protokole istinaden bize 2015'te haciz geldi. Biz, o zaman davaların hepsini kazandık, Yargıtay'dan da onandı" dedi. Otelin avukatı Ertekin Kök ise "4- 5 yıl önce de yaz döneminde haciz işlemleri oldu" diye konuştu.

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