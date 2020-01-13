Akrep yenildi

BUGÜN NELER OLDU

TVFKadınlar 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Berlin Döner Antalyaspor, ligin lideri Kuzeyboru'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Filenin Akrepleri son 7 karşılaşmada 6 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve rakiplerinedemişti. Ancakkırmızı-beyazlı takımda seriyi lider bozdu. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ve 82 dakika süren mücadelede özellikle üçüncü sette güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koysa da yenilmekten kurtulamadı. Playoff iddiasını sürdürmek isteyen Berlin Döner Antalyaspor, ligin 14'üncü haftasında 18 Ocak'ta 14.00'da İba Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelecek.