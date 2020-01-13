Alkollü sürücü dehşet saçtı

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Muğla'nınFethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille önünde ilerleyen kamyona çarpması sonucu otomobildeki yolcu öldü, sürücü de yaralandı. Kaza, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğçe İ. idaresindeki 48 JE 931 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Alaşan'ın kullandığı 48 GC 464 plakalı kamyona çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edilfi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Bahar Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tuğçe İ'nin 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Tuğçe İ.'nin daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı