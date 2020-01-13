Antalya’da tango ateşi yandı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaDevlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO), 'Yeni Bir Yıl' adlı tango konseri yoğun ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konser yoğun ilgi gördü. Salonda yer kalmaması nedeniyle çok sayıda müziksever konseri ayakta izledi. Dünyaca bilinen yabancı ve yerli tango repertuvarının klasikleşmiş ve seçkin örnekleri Antalyalı sanatseverler için seslendirildi. 60 farklı enstrümanın yer aldığı orkestrayı, İzmir Devlet Opera ve Balesi (DOB) orkestra şefi Tolga Taviş yönetti. Konserde, Arjantinli gitar solisti ve eğitimci Ricardo Moyano, Arjantinli bandoneon sanatçısı Gustavo Battistessa de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.