Dağda toplama kampı

Antalya'nınDemre ilçesinde hayvan barınağından kamyonetle alınan 20'ye yakın köpeğin, dağlık alanda ölüme terk edildiği iddia edildi. Köpeklerin bakımını üstlenen Gizem Evsen, kendi imkanlarıyla kiralayıp kamyonla gittiği dağlık alanda köpekleri bulunca gözyaşlarına hakim olamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden Evsen, hayvanları tekrar kamyonla barınağa getirdi.Evsen, köpeklerin belediyeye ait bir araçla götürüldüğünü ileri sürdü. Evsen, "Aracın arkası buraya yanaştırılıyor ve bekçiye, 'köpek getirdik, onları bırakacağız' deniliyor. Bekçi de köpek bırakacakları için kulübesinden çıkmıyor. Ardından kapının kilidini kırıyorlar ve içerideki hasta, güçten düşmüş, tedavi olması gereken hayvanların hepsini bir bir arabaya yüklüyorlar. Ondan sonra Elmalı'da dağlık bir alanda yol üstüne atıyorlar" dedi.Olayı Finike'deki hayvanseverlerden duyduklarını anlatan Evsen, "Olayı duyunca, belediye başkanı ve vekiliyle görüştük. Madem sizin belediyeniz yapmadı bunu, bize araç verin ve veterinerlerinizle birlikte gidip hayvanları toplayalım. Fakat bize ne araç ne de belediye çalışanı verildi. Kendimiz kamyon kiralayarak Demre ilçesinden geldik. Ben 5 aylık hamileyim. Biz kadın başımıza gidip kendi tutuğumuz kamyonla hayvanları bulduk" dedi. Evsen, konuyu yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

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