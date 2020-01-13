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Emircan’ı Alanya kaptı

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Emircan’ı Alanya kaptı
Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. 16 maçta forma giyip 11 kez rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş, birçok Süper Lig ekibini peşine takmıştı. Turuncu-yeşilli takımın Emircan için 750 bin Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Ümranıyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek da Emircan'la ilgili övgü dolu bir açıklama yaptı. Emircan Altıntaş'ın hedefinin hep en iyi yerde bulunmak olduğunu söyleyen Taşyürek, "Oyuncular üst liglere gittiği zaman belli kapasite ve tekniği varsa iyi olur. Emircan'ın potansiyeli ve kapasitesi de çok fazla yüksek. Süper Lig'de çok rahat iş yapacağını düşünüyorum" dedi.
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Emircan’ı Alanya kaptı
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