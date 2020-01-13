Emircan’ı Alanya kaptı

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Alanyaspor, Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. 16 maçta forma giyip 11 kez rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş, birçok Süper Lig ekibini peşine takmıştı.Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek da Emircan'la ilgili övgü dolu bir açıklama yaptı. Emircan Altıntaş'ın hedefinin hep en iyi yerde bulunmak olduğunu söyleyen Taşyürek,dedi.