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Gizem’in hayatına 15 bin lira ceza

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Gizem’in hayatına 15 bin lira ceza
Burdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19), belediyeye ait bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy'un yargı süreci tamamlandı. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda 2 yıl 1 ay hapse mahkum edilen Altınsoy'un cezası, 15 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Ceza 24 taksitle ödenecek. Antalya İstinaf Mahkemesi de kararı onadı.

KARARA TEPKİ VAR
Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, karara tepki gösterdi. Kızının kaldırımı olmayan caddede yürürken arkadan gelen ehliyeti yetersiz bir sürücünün kullandığı resmi plakalı asfalt kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Ömer Çakal, "Yargı kaldırım kenarında öldürülmeyi eşit kusurlu bulmuş" dedi. Çakal, 3 yıldır süren mücadelesi nedeniyle işini kaybettiğini ve eşinin de hastalandığını söyledi.
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Gizem’in hayatına 15 bin lira ceza
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