Hızı hissettiler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle gokart yaptı. Aksu'da bulunan ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip go-kart pistindeki etkinlikte engelliler, yardımcı pilotların uyarılarıyla pistte adeta şov yaptı. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle birlikte engelli bireyle katıldı.Hayatlarında ilk defa, bağımsız olarak bir araç kullanan görme engelliler, büyük heyecan yaşadı. Görme engelli Hasan Çakır (13) da çok eğlendiğini belirtirken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, turu tamamlamasının ardından "65 yaşındayım ve hayatımda ilkdefa bu duyguyu yaşıyorum. Bu özgürlük ve bağımsızlık hareketidir" dedi.Etkinlikte kask ve emniyet kemeri gibi önlemlerin yanı sıra, yardımcı pilotlar da kendi araçlarını görme engellilerini kullandığı go-kart araçlarına bağlayarak güvenliği sağladı.