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Hızı hissettiler

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda düzenlenen etkinlikle görme gengelliler yardımcı pilot desteğiyle go-kart heyecanı yaşadı

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Hızı hissettiler
Antalya'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle gokart yaptı. Aksu'da bulunan ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip go-kart pistindeki etkinlikte engelliler, yardımcı pilotların uyarılarıyla pistte adeta şov yaptı. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle birlikte engelli bireyle katıldı.

BUNUN ADI ÖZGÜRLÜK
Hayatlarında ilk defa, bağımsız olarak bir araç kullanan görme engelliler, büyük heyecan yaşadı. Görme engelli Hasan Çakır (13) da çok eğlendiğini belirtirken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, turu tamamlamasının ardından "65 yaşındayım ve hayatımda ilk
defa bu duyguyu yaşıyorum. Bu özgürlük ve bağımsızlık hareketidir" dedi.

GENİŞ ÖNLEM ALINDI
Etkinlikte kask ve emniyet kemeri gibi önlemlerin yanı sıra, yardımcı pilotlar da kendi araçlarını görme engellilerini kullandığı go-kart araçlarına bağlayarak güvenliği sağladı.
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Hızı hissettiler
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