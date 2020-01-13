Kadın muhtar sayısı artıyor

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeKadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve Genel Sekreter Sevim Özdemir, Antalya'da kadın muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmaya, Üçgen, Altınyaka, Etiler, Uluç, Gürsu, Cumhuriyet, Yenigöl ve Yeşilbayır mahallelerinin kadın muhtarları katıldı. Türkiye genelinde 50 bin muhtarın olduğunu kaydeden Erenoğlu, bu sayının artması gerektiğini vurguladı.Antalya'da daha önceki dönemlerde kadın muhtar sayısının 4 olduğunu ifade eden Erenoğlu, sayıyı 20'ye çıkardıklarını hatırlattı. Erenoğlu, "20 kadın muhtar sayısı yine de çok az. Önümüzdeki dönemde eminim sayının çok daha fazla olmasını öngörüyoruz. Burada rol model oluşunuz, yaptığınız çalışmalarla da sizin gibi başka güçlü kadınlara örnek olacağınıza eminim. Antalya'da en az 100'ü bulmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin Antalya İl Temsilcisi seçildi.