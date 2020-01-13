Kampta 2’de 2

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında da Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti.KUDRYASHOV İLK KEZ SAHAYA ÇIKTIErzurumspor'a karşı oynanan ve 4-0 biten ilk hazırlık maçında da gol atan suskun golcü Gustavo Blanco'nun ikinci maçı da boş geçmemesi sevindirdi.Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeni transfer Kudryashov dahil kadroda bulunan tüm oyuncular şans buldu.