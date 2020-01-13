Kampta 2’de 2

Antalyaspor devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında da Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti. Antalyaspor adına goller 33'üncü dakikada Diego Angelo ve 34'üncü dakikada ise Gustavo Blanco'dan geldi.
KUDRYASHOV İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Erzurumspor'a karşı oynanan ve 4-0 biten ilk hazırlık maçında da gol atan suskun golcü Gustavo Blanco'nun ikinci maçı da boş geçmemesi sevindirdi. Konuk takımın tek golünü ise 75'inci dakikasında Jacky Donkor attı.
Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeni transfer Kudryashov dahil kadroda bulunan tüm oyuncular şans buldu.