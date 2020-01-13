Oynadıkça açılıyorum

Aytemiz Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan gelecekle ilgili beklentilerini anlattı. Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Uçan, "İlk 8 haftada liderdik. Daha sonrasında mağlubiyetler oldu. Ancak sonunda da iyi bitirdik. Ligin ilk maçında Kayserispor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra asist yapmıştım. İyi başlamıştım ama sonra menüsküsten bir sakatlık yaşadım. 3-4 maç kaçırdım. Sakatlıktan döndükten sonra sona doğru hem kupada hem de ligde oynamaya, asistler yapmaya başladım. İlk yarıyı iyi kapattım diyebilirim"
diye konuştu.
TERCİH SEBEBİM...
Oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Salih Uçan, "Denizlispor maçıydı sanırım, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. 10 bin metreye yakın koşmuşum. Analiz hocamız geldi maçtan sonra, 'Salih maçı tamamlasaydın, en çok koşan sen olacaktın'
dedi. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. İlk yarıyı formayı kazanarak kapattım. İkinci yarıda da formayı vermeden devam etmek isterim" ifadelerini kullandı. Salih, Alanyaspor'u başkan Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut nedeniyle tercih ettiğini de söyledi.