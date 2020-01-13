Oynadıkça açılıyorum

Aytemiz Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan gelecekle ilgili beklentilerini anlattı. Sezona iyi başladıklarını vurgulayan Uçan,diye konuştu.Oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Salih Uçan, "Denizlispor maçıydı sanırım, 80. dakikada oyundan çıkmıştım. 10 bin metreye yakın koşmuşum. Analiz hocamız geldi maçtan sonra,dedi. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. İlk yarıyı formayı kazanarak kapattım. İkinci yarıda da formayı vermeden devam etmek isterim" ifadelerini kullandı. Salih, Alanyaspor'u başkan Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut nedeniyle tercih ettiğini de söyledi.

BUGÜN NELER OLDU