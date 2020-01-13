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Patronların yeni başkanı Yıldız

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Patronların yeni başkanı Yıldız
Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) 5'inci dönem başkanlık seçimi, bir otelde yapıldı. ANTİAD üyelerinin yüzde 70 katılım gösterdiği seçimde tek aday listesi onaylandı. ANTİAD 5'inci dönem başkanlığına iş insanı Ferhat Yıldız seçildi. Yıldız, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ferhat Yıldız, "Ticaret odaklı toplantılara önem verilecek. Konuklu organizasyonlar düzenleyeceğiz. Üniversite onaylı eğitim programları düzenleyeceğiz. ANTİAD A.Ş. kurup sosyal projeleri artıracağız, sivil toplum kurumlarıyla güçbirliği içinde olacağız" dedi.
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Patronların yeni başkanı Yıldız
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