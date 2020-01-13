Sevgi ile ayağa kalktı

Burdur'da sevgi ve şefkatin mucizesi yaşandı. 6 yaşında bakılamadığı gerekçesiyle yatalak olarak Bucak ilçesindeki İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne emanet edilen Ümmühan Demir, 6 yılda gerçekleştirdiği büyük gelişimle görenleri hayran bıraktı. Eşiyle ayrıldıktan sonra kızına bakamadığı için bakım merkezine bırakan baba da kızını ayakta görünce büyük bir sevinç yaşadı. Kısa süre önce babası da ölünce, Ümmühan devletin sevgi dolu kucağına emanet edildi.Kasları gelişmediği için ellerini, kollarını ve bacaklarını hareket ettiremeyen Ümmühan Demir, bir yıllık tedavinin ardından önce adım atmaya iki yıl sonra da desteksiz yürümeye başladı. Artık 12 yaşına giren Ümmühan, kimseye ihtiyaç duymadan okula gidip gelmeye, yaşıtları gibi koşup oynamaya başladı.Ümmühan'ın anne dediği kurum müdürü Sebahat Gökmen, Ümmühan'ın fizik tedavinin yanı sıra moral ve motivasyonu yüksek tutularak yürümeye başladığını söyledi. Sebahat Gökmen, "Öğretmenlerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız ve hemşirelerimizle bir aile gibi Ümmühan'ın yürümesi için seferber olduk. Hiç bıkmadan, usanmadan çalıştık. Ümmühan'ın adım attığını görmek bizim için en büyük mutluluk oldu. İlgilenilmeseydi Ümmühan ömür boyu yatalak kalabilirdi" dedi. Gökmen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu'da açılan ilk rehabilitasyon merkezlerinden biri olduklarını ve 90 kişi kapasitesine sahip olduklarını sözlerine ekledi. Ümmühan Demir de öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini, kurumda kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

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