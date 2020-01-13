Sıkıntı kalede

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 14 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor'da kötü gidişin nedenleri de istatistiklerde gizli... En dikkat çekici istatistik, kaleye gelen isabetli şutların gol olma oranı oldu.
Antalyaspor bu oranda yüzde 46.5 ile Süper Lig'deki takımlar arasında ilk sırada yer aldı. İkinci olan Gaziantep FK'nın oranının yüzde 37.3 olması ise Akrep'in bu istatistikte fark attığını gösterdi.
İKİ ŞUTTAN BİRİ GOLLE SONA ERDİ
Antalyaspor 17 maçlık periyotta 33 golle en fazla gol yiyen takımlar arasında 4'üncü oldu. Ligin ilk yarısında Ruud Boffin 9 maçta, Ferhat Kaplan ise 8 maçta forma giydi. Boffin bu maçlarda 20 gol yerken, sadece 23 şut kurtarabildi. Ferhat ise 13 gol yerken, 16 kurtarış yapabildi.
Bir başka değişle neredeyse kaleyi bulan topların yarısı gol oldu.
SADECE 4 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
Boffin 3, Ferhat ise 1 maçta kaleyi gole kapatabildi. İstatistiği en çok tırmandıran maçlar ise 6-0'lık Gençlerbirliği ve 5-0'lık Galatasaray maçları oldu.
Antalyaspor'un
kötü girişini gösteren bir diğer istatistik ise
oyuncuların bireysel hataları oldu.
Buna göre Antalyaspor, en fazla gole sebep
olan hata yapan oldu. Antalya'nın zirvede olduğu
bir diğer konu ise faul... Kırmızı-beyazlı
takım Süper Lig'de en fazla faule maruz kalan
takım olarak Süper Lig'de dikkat çekti.