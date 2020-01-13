Sıkıntı kalede

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 14 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor'da kötü gidişin nedenleri de istatistiklerde gizli...Antalyaspor bu oranda yüzde 46.5 ile Süper Lig'deki takımlar arasında ilk sırada yer aldı.İKİ ŞUTTAN BİRİ GOLLE SONA ERDİAntalyaspor 17 maçlık periyotta 33 golle en fazla gol yiyen takımlar arasında 4'üncü oldu. Ligin ilk yarısında Ruud Boffin 9 maçta, Ferhat Kaplan ise 8 maçta forma giydi.Bir başka değişle neredeyse kaleyi bulan topların yarısı gol oldu.Antalyaspor'unkötü girişini gösteren bir diğer istatistik iseoyuncuların bireysel hataları oldu.Buna göre Antalyaspor, en fazla gole sebepolan hata yapan oldu. Antalya'nın zirvede olduğubir diğer konu ise faul... Kırmızı-beyazlıtakım Süper Lig'de en fazla faule maruz kalantakım olarak Süper Lig'de dikkat çekti.

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