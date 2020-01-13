Turunç mevsimi başladı

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Kabuklarıreçel, çiçekleri kozmetik sektöründe kullanılan, Antalya'nın simgesi turunçlar, kentteki Narenciye Araştırma Enstitüsü'nde üretime hazırlanıyor. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (BATEM) 1960'lı yıllarda kurulan narenciye bahçesinde farklı yıllık 45-50 bin civarında narenciye fidanı üretiliyor. Antalya'da yıllık üretim ise 525 bin tonu buluyor.Merkezde, geçmişte şehre gelen siyasetçiler ve iş insanlarının da yürüyüş yaptığı 'Turunç Yolu' özellikle kış mevsiminde rüzgarla dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor. Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunları ve belgesel yapımcılarının da tercihleri arasında yer alıyor. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, "Narenciye bahçesi kurulurken burası 'turunç yolu' olarak dizayn edilmiş. Herkes burayı başka yerde sanıyor ama Antalya'nın göbeğinde" diye konuştu.