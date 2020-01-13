Yaylada kar sahilde begonvil

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKaş ve Demre ilçelerinde yayla ve sahilde iki mevsim birden yaşanıyor. Bir tarafta karlı dağlar, diğer taraftan ise açan begonviller Antalyalıları kendine çekiyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yaylalara çıkarak kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Kar üstünde piknik yapan vatandaşlar, kızak kayıp, karın tadını çıkardı. Özellikle sahillerden gelen vatandaşlar, kar özlemini giderdi, bol bol fotoğraf ve video çekerek karın güzelliğini ölümsüzleştirdi. Kaş ve Demre sahillerinde ise vatandaşlar sahilde yürüdü. Kış ortasında hala rengarenk çiçeklerle bezeli begonvillerin önünde bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kış ortasında güneşli hafta sonunun tadını çıkardı.