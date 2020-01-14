Çekim merkezi oldu

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TURKUAZ renkli suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'ne kuş bakışı bakan Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Yeşilova ilçe merkezine 14, Antalya'ya 136 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, ziyaretçilerine göl manzarasına karşı ağaçların arasında kayak yapmanın keyfini yaşatıyor.KAYAK merkezine gelen vatandaşlar, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaptı. Bazı ziyaretçiler merkeze çıkıp inerken göl manzarasında fotoğraf çektirip doğanın tadını çıkardı. Kayak yapmaya İzmir'den gelen Arda Kazan, diğer merkezlerde, ağaçların arasında kayak yapma imkanının olmadığını söyledi. Kazan, "Burası daha yeni yeni biliniyor, pist sayısı şu an için yeterli ancak ilerleyen dönemlerde artırılabilir" diye konuştu.