Dağ taş altın oldu

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, ihracattaki son verileri paylaştı. Mermer ve maden sektörünün 2018 yılı ihracat rakamının 158.9 milyon dolar olduğunu hatırlatan Ekinci, "İhracat rakamımız 2019 yılı sonunda yüzde 3'lük artışla 163 milyon 767 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.Ekinci, Burdur ihracatında mermer ve maden ürünlerinin payının ise 2019'da yüzde 84'e ulaştığını açıkladı. Burdur'da 280 faal mermer ocağı bulunduğunu aktaran Ekinci, "700 işletme ruhsatlı sahamız, 900'den fazla da arama ruhsatlı sahamız var. Bu rakamlar gösteriyor ki mermer sektörünün ilimizdeki potansiyeli diğer illere göre çok fazla" diye konuştu.Mermerin ham olarak değil, işlenerek ihraç edilmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlatan Başkan Ekinci, "Derneğimizle Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Karamanlı Belediyesi ortaklığıyla hazırladığımız AB projemiz var. İnşallah bu projeyle doğal taşlarla ilgili tasarım ve prototip geliştirmeyle ilgili bir merkez açacağız. Ocaklarla fabrikalardan çıkan atıkları da burada yeni ürünlere dönüştüreceğiz" dedi. Ekinci, ayrıca mermer tasarımıyla ilgili meslek liselerinde bölüm açılmasıyla ilgili de talepleri olduğunu sözlerine ekledi.

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