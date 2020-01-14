Evlenmek için gitti cesedi bulundu

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ANTALYA'DA oturan ve 18 Kasım 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Hasan Bülbül (87), Isparta'nın merkeze bağlı Çukur Köyü yakınlarındaki dağlık alanda ölü bulundu. Hasan Bülbül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Bülbül'ün yakınları morgda cenazeyi teşhis etti.Hasan Bülbül'ın kızı Hatice Arıkan, geçen aralık ayında bir televizyon programında babalarının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Hatice Arıkan, "Babam evlenmek istiyordu ve biz de dolandırılmasından korktuğumuz içinevlenmesine müsaade etmiyorduk. Çevresindeki bazı insanlar da 'şurada kadın var burada kadın var' deyip babamın aklını çeliyordu. Kaybolduğu gün kardeşimden 200 lira para almış ve o günden bu yana kayıp" diye bilgi vermişti.