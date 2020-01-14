Tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasının çocukların olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek için Kepez Belediyesi, spor okullarında tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi. 'EYVAH! RINGDE BABAM VAR'
etkinliğiyle tekvando eğitimi alan 320 sporcu ringe çıktı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe katılan 6-18 yaş grubundaki çocuklar, babaları ile kıyasıya mücadele etti. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte babalar çocuklarıyla ter dökerken, anneler de fotoğraf kareleri ile anı ölümsüzleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri keyifli ana ortak oldu.
İnsanların aileleri ile geçirdikleri zamanın en değerli bir hatıra olduğuna dikkati çeken Tütüncü şunları sölledi:
UNUTULMAZ BİR HATIRA OLACAK
"Çok güzel bir organizasyonda daha bir aradayız. Çocuklarımız burada hocaları ile çok güzel vakit geçiriyorlar.
Hayatta
en önemli şey aile
olarak çocuklarımızla
vakit geçirebilmek. Bu
programlarla sevgili ailelerimiz evlatlarıyla
gurur duysun. Aile olma bilincimize
de bir katkı sağlayalım istedik.
Onlara pırıl pırıl bir gelecek diliyoruz. En çok ihtiyaç duydukları şey aile ilgisi ve sevgisidir, biz onların her birini kendi çocuğumuz gibi gördük ve kocaman bir aile olduk. Aile saadetimiz yuvalarınızdan hiç eksik olmasın."
Etkinliği katılan
Kulüp Başkanı Hakan
Çatal ise minik
sporcuların gelecekte
şampiyonluklara imza
atacaklarını söyledi.