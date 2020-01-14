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! ringde babam var

Spor Okulları, çocukları babalarını ‘! Ringde Babam Var’ etkinliğinde buluşturdu. Babalar, evlatları karşısında zorlanırken, anneler fotoğraf kareleri ile o anı ölümsüzleştirdi

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Eyvah! ringde babam var
Tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasının çocukların olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek için Kepez Belediyesi, spor okullarında tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi. 'EYVAH! RINGDE BABAM VAR' etkinliğiyle tekvando eğitimi alan 320 sporcu ringe çıktı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe katılan 6-18 yaş grubundaki çocuklar, babaları ile kıyasıya mücadele etti. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte babalar çocuklarıyla ter dökerken, anneler de fotoğraf kareleri ile anı ölümsüzleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri keyifli ana ortak oldu. İnsanların aileleri ile geçirdikleri zamanın en değerli bir hatıra olduğuna dikkati çeken Tütüncü şunları sölledi:

UNUTULMAZ BİR HATIRA OLACAK
"Çok güzel bir organizasyonda daha bir aradayız. Çocuklarımız burada hocaları ile çok güzel vakit geçiriyorlar. Hayatta en önemli şey aile olarak çocuklarımızla vakit geçirebilmek. Bu programlarla sevgili ailelerimiz evlatlarıyla gurur duysun. Aile olma bilincimize de bir katkı sağlayalım istedik. Onlara pırıl pırıl bir gelecek diliyoruz. En çok ihtiyaç duydukları şey aile ilgisi ve sevgisidir, biz onların her birini kendi çocuğumuz gibi gördük ve kocaman bir aile olduk. Aile saadetimiz yuvalarınızdan hiç eksik olmasın." Etkinliği katılan Kulüp Başkanı Hakan Çatal ise minik sporcuların gelecekte şampiyonluklara imza atacaklarını söyledi.

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Eyvah! ringde babam var
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