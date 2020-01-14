Eyvah! ringde babam var

Tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasının çocukların olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek için Kepez Belediyesi, spor okullarında tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi.etkinliğiyle tekvando eğitimi alan 320 sporcu ringe çıktı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe katılan 6-18 yaş grubundaki çocuklar, babaları ile kıyasıya mücadele etti. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte babalar çocuklarıyla ter dökerken, anneler de fotoğraf kareleri ile anı ölümsüzleştirdi.İnsanların aileleri ile geçirdikleri zamanın en değerli bir hatıra olduğuna dikkati çeken Tütüncü şunları sölledi:Hayattaen önemli şey aileolarak çocuklarımızlavakit geçirebilmek. Buprogramlarla sevgili ailelerimiz evlatlarıylagurur duysun. Aile olma bilincimizede bir katkı sağlayalım istedik.Onlara pırıl pırıl bir gelecek diliyoruz.Etkinliği katılanKulüp Başkanı HakanÇatal ise miniksporcuların gelecekteşampiyonluklara imzaatacaklarını söyledi.

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