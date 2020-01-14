Geleceğin dahileri

BUGÜN NELER OLDU

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören gençler, Türkiye genelinde eş zamanlı etkinliğe imza attı. Genç dahiler hazırladıkları çalışmaları proje şenliği ile tanıttılar. İlk etabı Temmuz 2019'da başlayan çalışmaların ikinci etabında ortaya çıkan buluşlar görenleri heyecanlandırdı.Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde Robotik-Kodlama eğitimi alan öğrenciler hünerlerini 'afet önlemleri' alanında sergiledi. Geleceğin bilim insanları 'Afet Anında/Sonrasında Alınması Gereken Önlemler' temasıyla tasarladıkları ürünleri proje şenliği ile tanıttı.Alanya Gençlik Merkezi'nde de hayata geçen etkinlikte, öğrenciler şenlikte yarışırken eğlendi. Alanya'daki atölyelerde çalışan ortaokul ve lise öğrencileri Alanya Gençlik Merkezi'nde sunum yaptı. Şenliğe Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.