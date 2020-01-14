Kitap sayfaları gelinlik oldu

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. Projeyi, yazar Yiğit Caner Ertoşi hayata geçirdi. Yazarın 'Kül Tabl ası' isimli kitabı kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti.Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Ertoşi ise, "Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz" dedi.