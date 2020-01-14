Maraton başlıyor

Bu sezonki üçüncü hocası Tamer Tuna ile yeni bir sayfa açan Akdeniz ekibi, İzmir temsilcisi ile biri deplasmanda üç maçta karşı karşıya gelecek.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda VAR da kullanılmaya başlanacak. Süper Lig'de uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi kupada final de dahil olmak üzere devreye sokulacak.Belek'te kampa devam eden kırmızı- beyazlılardaözel antrenman yaptı.Baba Öztürk, son antrenmanda teknik direktör Tamer Tuna ile görüşüp takım hakkında bilgiler aldı.

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