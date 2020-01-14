Maraton başlıyor

Bu sezonki üçüncü hocası Tamer Tuna ile yeni bir sayfa açan Akdeniz ekibi, İzmir temsilcisi ile biri deplasmanda üç maçta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen Antalyaspor, kupada çeyrek finale yükselerek taraftarıyla da barışmak istiyor.
VAR DA KUPADA DEVREYE GİRİYOR
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda VAR da kullanılmaya başlanacak. Süper Lig'de uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi kupada final de dahil olmak üzere devreye sokulacak. Serinin ilk maçı perşembe günü saat 18.00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak Antalyaspor- Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Kupada son 16 turunun ikinci maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.
ÖZEL BIR ÇALIŞMA YAPTILAR
Belek'te kampa devam eden kırmızı- beyazlılarda Harun, Bünyamin, Erman, Mikail, H. İbrahim, Charles, kaleciler Ferhat, Yakup ve Alihan
özel antrenman yaptı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün burnundan operasyon geçirmesi nedeniyle Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk antrenmanları takip etmeye başladı.
Baba Öztürk, son antrenmanda teknik direktör Tamer Tuna ile görüşüp takım hakkında bilgiler aldı.