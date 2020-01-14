Söylentiler arı ile bitti

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TÜRKİYE'NİN örtü altı yaş sebze ve meyve başkenti Antalya, hem ülkemizin hem de kış ayının yaşandığı birçok ülkenin domates ihtiyacını karşılamak için sera üretiminde tam kapasiteyle çalışıyor. Yıllardır hormon tartışmalarıyla gündeme gelen domates üretiminde, tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için Belçikalı veteriner Roland De Jonghe tarafından keşfedilen 'Bombus' arıları ile üretim yapılıyor.Bu arılar domates çiçeğini dölleyip, tamamen doğal domatesin yetişmesini sağlıyor. Kaş ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en büyük örtü altı sebze ve meyve üreticilerinden işadamı Ali Uçak, sektörle alakası olmayan kişilerin yapmış olduğu hormon ve ilaç kalıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Uçak, "Hormon artık tarihe karıştı. Bunu seralara gidip baktığınızda görebilirsiniz. Üreticimiz bilinçlendi ve hormon yerine artık arı kullanılıyor" dedi.