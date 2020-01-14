Yabancı futbolcu kaliteyi artırıyor

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SÜPER Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te dün tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'un Angolalı futbolcusu Djalma Campos açıklamalarda bulundu. İlk yarının kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Djalma,diye konuştu. Transferiyle ilgili de konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Her oyuncunun gidebileceği bir opsyon vardır. Ama elle tutulur bir teklif olması gerekiyor. Kulüpler anlaşırsa, oyuncu isterse bu tarz şeyler olur. Şu zamana kadar bana gelen somut bir şey yok" dedi.Türk futbolunda uygulanacak olan yabancı kuralı hakkında da konuşan Campos şunları söyledi: "Yabancı sayısının düşmesi daha fazla Türke oynama fırsatı getirecek ama o onların ne kadar kaliteli futbolcu olacağına odaklanmak lazım.