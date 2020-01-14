SÜPER Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te dün tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'un Angolalı futbolcusu Djalma Campos açıklamalarda bulundu. İlk yarının kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Djalma, "İyi puanlar topladık. Takım kendini rahat bir pozisyonda bitirdi. İyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Alanyaspor için Süper Lig tarihinde ilk defa bu kadar puan topladık"
diye konuştu. Transferiyle ilgili de konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Her oyuncunun gidebileceği bir opsyon vardır. Ama elle tutulur bir teklif olması gerekiyor. Kulüpler anlaşırsa, oyuncu isterse bu tarz şeyler olur. Şu zamana kadar bana gelen somut bir şey yok" dedi.
MODERN FUTBOLUN GEREĞİ
Türk futbolunda uygulanacak olan yabancı kuralı hakkında da konuşan Campos şunları söyledi: "Yabancı sayısının düşmesi daha fazla Türke oynama fırsatı getirecek ama o onların ne kadar kaliteli futbolcu olacağına odaklanmak lazım. Biz yabancı sayısının düşmesini istemeyiz ama modern futbola baktığımızda yabancı futbolcu kaliteyi artırıyor."