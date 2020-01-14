Yabancıya konut satışında rekor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE genelinde bu yıl 11 aylık dönemde yabancılara konut satışı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 32 artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yılsonunda 45 bini aşması bekleniyor. Antalya, yabancıya en çok konut satışı yapılan iller sıralamasında İstanbul'un ardından ikinci oldu. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, "Geçen yıla göre Antalya'da yüzde 11'lik artışla toplam 7 bin 994 konut satışı yapıldı. Yılsonunda 9-10 bini bulur diye tahmin ediyoruz" diye konuştu. Özgün, Rus, Alman ve İngilizlerin ise Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini daha çok tercih ettiklerini dile getirdi.