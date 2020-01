100 bin kişiye Yörük tanıtımı

Türkiye ve Fethiye'nin alanında ilk olan Özel Yörük Müzesi'ni geçen yıl yine binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Fethiye'nin Kargı Mahallesi'nde yemyeşil doğal ortamda yaklaşık 20 yıl önce kurulan müzeyi, geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti. Yörüklerin kullandığı eşyalardan 3 bine yakın eserlerin bulunduğu müzeye özellikle İngiliz turistler yoğun ilgi gösterdi.Özel Yörük Müzesi'ni kuran turizmci Enver Yalçın, "Ücretsiz gezilebilen müzemizdeki eserlerle Yörük kültürünü tanıtmaktan çok mutluyum" diye konuştu. Müzenin envanterinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Yalçın, "Müzemizde kara sabandan, değirmene ekmeğin oluşumu anlatılıyor. Yoğurt yayan yayıklardan, tereyağı yapan makinelerden, keçi kıllarından yapılan döğenlere kadar günlük hayatta kullanılan yüzlerce değişik Yörük eşyası sergileniyor" diye konuştu.Yalçın en dikkat çekici koleksiyonların başında Yörük düğünü geldiğini belirterek, yabancı turistlerin Yörük kızların gelin olurken kızların oturduğu gelin eyerleri ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini söyledi. Her sene yeni bulduğum alet ve eşyaları müzeye getirdiğini anlatan Yalçın, "Burası bugüne kadar sergi alanı gibiydi. Şimdi tam müze havasına getireceğiz. Hangi eserin ne işe yaradığını, hangi, amaçla kullanıldığını, her eserin yanına yazıp insanların anlayabileceği hale getireceğim" ifadelerini kullandı.

