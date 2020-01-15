Akrep zorlu maça hazır

BUGÜN NELER OLDU

BELEK kampında hazırlık maçlarını tamamlayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Regnum Carya Otel'deki çalışmalar teknik direktör Tamer Tuna nezaretinde gerçekleştirildi.Takımın başına Tamer Tuna'nın getirilmesi ile futbolcuların da morallerinin yerine geldiği antrenmanlarda göze çarpmaya başladı. Takımı sürekli motive etmeye çalıştığı öğrenilen Tuna'nın özellikle genç oyuncuları denemesi dikkat çekti.