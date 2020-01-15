Akrep zorlu maça hazır

BELEK kampında hazırlık maçlarını tamamlayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Regnum Carya Otel'deki çalışmalar teknik direktör Tamer Tuna nezaretinde gerçekleştirildi. Yarın saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayaraslan yönetecek.
Takımın başına Tamer Tuna'nın getirilmesi ile futbolcuların da morallerinin yerine geldiği antrenmanlarda göze çarpmaya başladı. Takımı sürekli motive etmeye çalıştığı öğrenilen Tuna'nın özellikle genç oyuncuları denemesi dikkat çekti.