Alanya’da meclis üyeleri projeleri gezdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyelerine batı bölgesindeki projelerini tanıttı. Başkan Yücel ve meclis üyeleri inceleme ve tanıtım gezisinde Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Güneş Enerji Santrali (GES), Avsallar kapalı pazar yeri, İncekum çok amaçlı salon ve Avsallar- Okurcalar yürüyüş ve bisiklet yolu projelerini inceledi.Toslak Mahallesi'nde yer alan ve Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyüğü olan GES projesi meclis üyelerinden tam not aldı. Teknik ekibin detaylı bilgi verdiği ziyarette Başkan Yücel, belediye elektriğinin tamamını bu projeyle karşıladıklarını vurguladı ve projenin büyüyerek devam edeceğini kaydetti. Başkan Yücel, Konaklı'daki merkezin yüzde 60'ının tamamlandığını, Avsallar'daki içinde kesimhanede olan kapalı pazar yeri projesinin ise bitme aşamasına geldiğini söyledi.