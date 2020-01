Bak şu vicdansıza

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.T., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Alman kurdu cinsi köpeğini bıçaklayarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı A.T.'nin ifadesi ise 'insan mı köpek mi daha saldırgan' dedirtti. Olay, Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri bir apartmanın arkasında kurumuş ağacın dibinde hareketsiz yatan köpekle karşılaştı. Köpeğin karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen ekipler, köpeği A.T.'nin öldürdüğünü belirledi.Bu sırada bölgeden geçen aynı cins bir yavru köpeğin, ölü köpek karşısında havlaması yürekleri sızlattı. Yavru Alman kurdunu sahibi zor sakinleştirdi. A.T. ile telefonda görüşen polis ekipleri ise kendisini olay yerine çağırdı. Bölgeye gelen A.T., köpeği bıçaklayıp, öldürdüğünü itiraf etti. A.T. ilk ifadesinde, "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip, bıçakladım" dedi. A.T., kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. A.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen A.T., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.