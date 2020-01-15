Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Biri besliyor diğeri avlıyor

Biri besliyor diğeri avlıyor

’nın Elmalı ilçesinde ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bırakıldı. Diğer tarafta ise kaçak avcıların son hedefi yavru yaban keçisi oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Biri besliyor diğeri avlıyor
Yaban hayatının canlı olduğu Batı Akdeniz bölgesinde yaşanan iki olay, iyi ve kötünün adeta örnekleri oldu. Elmalı ilçesinde ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri elma, armut, erik, karnabahar ve kara lahanadan oluşan 2 ton yemi, arazi araçlarıyla karla kaplı alanlara çıkardı. Ardından yemler değişik bölgelere döküldü.

VATANDAŞA ÇAĞRI
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Bu yemlerden başta yaban keçileri, yaban domuzları, yaban tavşanları ve diğer otla beslenen yaban hayvanları yararlanacak. Yaban hayatını korumak ve geliştirmek bizim görevimiz. Bölgemizde kış ağır geçiyor. Yaban hayvanlarının yaşam alanları karla kaplı. Yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Vatandaşlarımız da evindeki yiyecek atıklarını doğaya bırakarak, bu çalışmalara katkı sağlayabilir" dedi

. YAVRU KEÇİYI VURDULAR
Bu güzel girişimin karşısında kaçak avcılıkla mücadele de sürüyor. Son olay Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaşandı. Yavru yaban keçisini kaçak avlayarak başını kestiği belirlenen 4 avcıya toplam 33 bin 984 TL ceza kesildi. Son olarak Antalya İbradı'da 3 yaban keçisini avlayan kaçak avcılar yakalanmıştı. Antalya ve Isparta'da 2019'un son haftasında 346 kişi kontrol edilerek, 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Biri besliyor diğeri avlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN