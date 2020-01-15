Biri besliyor diğeri avlıyor

Yaban hayatının canlı olduğu Batı Akdeniz bölgesinde yaşanan iki olay, iyi ve kötünün adeta örnekleri oldu. Elmalı ilçesinde ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri elma, armut, erik, karnabahar ve kara lahanadan oluşan 2 ton yemi, arazi araçlarıyla karla kaplı alanlara çıkardı. Ardından yemler değişik bölgelere döküldü.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Bu yemlerden başta yaban keçileri, yaban domuzları, yaban tavşanları ve diğer otla beslenen yaban hayvanları yararlanacak. Yaban hayatını korumak ve geliştirmek bizim görevimiz. Bölgemizde kış ağır geçiyor. Yaban hayvanlarının yaşam alanları karla kaplı. Yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Vatandaşlarımız da evindeki yiyecek atıklarını doğaya bırakarak, bu çalışmalara katkı sağlayabilir" dediBu güzel girişimin karşısında kaçak avcılıkla mücadele de sürüyor. Son olay Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaşandı. Yavru yaban keçisini kaçak avlayarak başını kestiği belirlenen 4 avcıya toplam 33 bin 984 TL ceza kesildi. Son olarak Antalya İbradı'da 3 yaban keçisini avlayan kaçak avcılar yakalanmıştı. Antalya ve Isparta'da 2019'un son haftasında 346 kişi kontrol edilerek, 43 bin 552 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

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