Çocuklarda konuşma bozukluğuna dikkat

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DİL ve Konuşma Terapisti Rümeysa Akın, çocuklarda konuşma bozukluklarıyla ilgili bilgi verdi. Çocuğun belirli sesleri doğru şekilde üretememesinin 4 yaşına kadar normal olduğunu anlatan dil ve Konuşma Terapisti Rümeysa Akın, sonrasında ise terapi gerektiren bir konuşma bozukluğunu vurguladı. Akın, son yıllarda çocuklarda görülen konuşma bozuklukları arasında ilk sırada 'konuşma sesi' bozukluğu ve 'kekemeliğin' yer aldığını söyledi. Akın, son yıllarda çocuklarda çok fazla 'konuşma sesi' bozukluğu görüldüğünü belirterek, bunun en önemli nedeninin tek yönlü bir iletişim olan televizyon ve tabletin yoğun kullanımı olduğunu söyledi. Akın, çocukların 2 yaşından önce televizyon, tabletten uzak tutulması gerektiğini vurguladı.