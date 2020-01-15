Demir yumruklar

Antalya Boks Spor Kulübü antrenörü milli boksöraralarında kendi kızının da bulunduğu 5 kız sporcuyu Kick Boks şampiyonalarına hazırlıyor.İlk olarak sahilde koşu yapan sporcular, ısınma hareketlerinin ardından, eldivenlerini giyerek gölge boksu yapıyor. Teknik ve taktik ağırlı çalışmaların ardından sporcular, güç depolamayı da ihmal etmiyor.Önümüzdeki hafta düzenlenecek Kick Boks İl Şampiyonalarına hazırlandıklarını ifade eden Altıntaş, sporcuların enerjilerinin yüksek olması için sahilde toplandıklarını kaydetti. Altıntaş,dedi.Sporcuların henüz ulusal ve uluslararası şampiyonluk elde edemediğini söyleyen Altıntaş,diye konuştu. Kızı Halil Altıntaş'ın da 5 sporcunun arasında yer aldığını kaydeden Hasan Altıntaş, "Onu da hazırlıyorum. Diğer öğrencilerden asla ayırmıyorum. Biz de torpil yok. Hepsi bizim evlatlarımız.dedi.Antrenör Hasan Altıntaş'ın kızı 16 yaşındaki Hilal Altıntaş ise,şeklinde konuştu. 3 senedir Kick Boks yapan 15 yaşındaki Rukiye Kaya, hedefinin Türk Bayrağı'nı uluslararası platformlarda temsil etmek olduğunu belirtti.

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