Demir yumruklar

Antalya Boks Spor Kulübü antrenörü milli boksör Hasan Altıntaş,
aralarında kendi kızının da bulunduğu 5 kız sporcuyu Kick Boks şampiyonalarına hazırlıyor. Yaşları 12 ile 17 arasında değişen kız öğrencilerle sadece salonda antrenman yapmayan Altıntaş, sporcularını kumla kaplı Konyaaltı sahilinde çalıştırıyor.
İlk olarak sahilde koşu yapan sporcular, ısınma hareketlerinin ardından, eldivenlerini giyerek gölge boksu yapıyor. Teknik ve taktik ağırlı çalışmaların ardından sporcular, güç depolamayı da ihmal etmiyor.
KONDİSYON ÇALIŞTILAR
Önümüzdeki hafta düzenlenecek Kick Boks İl Şampiyonalarına hazırlandıklarını ifade eden Altıntaş, sporcuların enerjilerinin yüksek olması için sahilde toplandıklarını kaydetti. Altıntaş, "En iyi şekilde çocuklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Sahil, temiz hava, deniz, kum ve güneş her şey çok güzel. Hem kondisyon çalıştık, hem de sporculara moral motivasyon oldu. Burada vatandaşların da desteğini alıyoruz. Sporcularımız için güzel motive oluyor"
dedi.
TORPİL YOK
Sporcuların henüz ulusal ve uluslararası şampiyonluk elde edemediğini söyleyen Altıntaş, "Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ardından da milli takım. Şu an için bütün hedefler ona kilitlendi. Türkiye şampiyonluğunda ilk 2'ye girip milli takıma gitmek istiyoruz"
diye konuştu. Kızı Halil Altıntaş'ın da 5 sporcunun arasında yer aldığını kaydeden Hasan Altıntaş, "Onu da hazırlıyorum. Diğer öğrencilerden asla ayırmıyorum. Biz de torpil yok. Hepsi bizim evlatlarımız. Kick Boks aslında şiddet sporu gibi gözükse de asla öyle değil. Çok da merhametliyiz"
dedi.
IDMANDA HOCA, EVDE BABA
Antrenör Hasan Altıntaş'ın kızı 16 yaşındaki Hilal Altıntaş ise, "Antrenmanda hocam, evde babam. Herkese aynı davranıyor, bana da. Baba demiyorum, hocam diyorum"
şeklinde konuştu. 3 senedir Kick Boks yapan 15 yaşındaki Rukiye Kaya, hedefinin Türk Bayrağı'nı uluslararası platformlarda temsil etmek olduğunu belirtti.